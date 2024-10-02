مكتب رئيسة الوزراء: إيطاليا ستنظم اجتماعا لزعماء مجموعة السبع بشأن أزمة الشرق الأوسط

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روما (رويترز) – قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها ستنظم اجتماعا لزعماء دول مجموعة السبع في وقت لاحق من يوم الأربعاء لبحث الأزمة في منطقة الشرق الأوسط.

ونقل عنها قولها لمجلس الوزراء “إيطاليا ستواصل السعي إلى التوصل إلى حل دبلوماسي، وستستغل أيضا رئاستها لمجموعة السبع.. دعوت إلى عقد اجتماع على مستوى القادة بعد ظهر اليوم”.

تتولى إيطاليا الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

ونقل مكتب ميلوني عنها قولها للوزراء إن هناك “قلقا بالغا” إزاء أحدث التطورات، بما في ذلك الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل وتزايد الاضطراب في لبنان.

وأضافت “الهدف هو إرساء الاستقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701″، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله بجنوب لبنان في 2006.

وقالت “في هذا الإطار، تدعو إيطاليا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى النظر في رفع مستوى التفويض لمهمة اليونيفيل من أجل ضمان أمن الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

وإيطاليا مساهم رئيسي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وذكرت وسائل إعلام إيطالية يوم الأربعاء أن الحكومة تدرس سحب قواتها من المنطقة بسبب العنف على الحدود في الآونة الأخيرة.