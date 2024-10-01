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مكتب رئيس الوزراء: بريطانيا تندد بقوة بأفعال إيران

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لندن (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء إن بريطانيا “تندد بقوة” بأفعال إيران بعدما أطلقت وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، كما دعت لندن إلى تهدئة التصعيد في أنحاء المنطقة.

وذكرت شبكة سكاي نيوز في وقت سابق أن ستارمر تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع العاهل الأردني الملك عبد الله.

ولم يرد مكتب ستارمر بعد على طلب من رويترز للتعليق على هذه الدعوات، لكنه قال إن من المتوقع إطلاق مزيد من الدعوات مع زعماء أوروبيين هذا المساء.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية