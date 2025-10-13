The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو لن يحضر قمة مصر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ يوم الاثنين لأن الموعد قريب للغاية من عطلة يهودية، وذلك رغم تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور القمة.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 20 من زعماء العالم في مناقشة الخطوات المقبلة بموجب خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة وتهدف إلى وقف الحرب التي استمرت عامين في قطاع غزة. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة.

لكن القمة تعقد في توقيت قريب من عيد (سيمحات توراه) اليهودي الذي يبدأ مع غروب يوم الاثنين.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية