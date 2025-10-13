مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو لن يحضر قمة مصر

القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ يوم الاثنين لأن الموعد قريب للغاية من عطلة يهودية، وذلك رغم تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور القمة.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 20 من زعماء العالم في مناقشة الخطوات المقبلة بموجب خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة وتهدف إلى وقف الحرب التي استمرت عامين في قطاع غزة. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة.

لكن القمة تعقد في توقيت قريب من عيد (سيمحات توراه) اليهودي الذي يبدأ مع غروب يوم الاثنين.

