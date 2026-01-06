The Swiss voice in the world since 1935
مكتب نتنياهو: إسرائيل تؤكد مجددا التزامها باستقرار المنطقة خلال محادثات مع سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن إسرائيل جددت التزامها بتعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة خلال محادثات مع سوريا.

وأضاف المكتب أن إسرائيل بحثت أيضا ضرورة دفع التعاون الاقتصادي مع سوريا خلال المحادثات التي جرت بوساطة الولايات المتحدة.

وتسعى سوريا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض سيطرت عليها بعد سقوط بشار الأسد، كما تريد اتفاقية أمنية مشتركة تضمن سيادتها. وربطت إسرائيل أي اتفاق بشروط تكفل مصالحها الأمنية، بما في ذلك نزع السلاح من أجزاء من جنوب غرب سوريا.

(تغطية صحفية إميلي روز ومنة علاء الدين – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

