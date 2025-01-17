مكتب نتنياهو: إسرائيل تتأهب لإقرار وقف إطلاق النار في غزة

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من آندرو ميلز ونضال المغربي وجيمس ماكنزي

الدوحة/القاهرة/القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن مجلس الوزراء سيجتمع للموافقة النهائية على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقالت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر يوم الخميس إن 86 شخصا على الأقل قتلوا في اليوم التالي لإعلان الهدنة.

وفي ظل الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة بين الوزراء، أرجأت إسرائيل اجتماعات يوم الخميس كان من المقرر أن تشهد تصويت مجلس الوزراء على الاتفاق، وألقت باللوم على حماس في التأخير.

لكن مكتب نتنياهو قال في وقت مبكر يوم الجمعة إن الموافقة وشيكة.

وذكر مكتبه في بيان “أبلغ فريق التفاوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن”.

وأضاف أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيجتمع الجمعة قبل أن تجتمع الحكومة في وقت لاحق لإقرار الاتفاق.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة بكامل أعضائها ستجتمع الجمعة أو السبت وما إذا كان من المحتمل تأجيل بداية الهدنة المقررة يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تعتقد أن الاتفاق ماض في المسار الصحيح، مشيرا إلى أنه من المتوقع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ 15 شهرا “في أقرب وقت” في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية يوم الخميس “لا نرى شيئا يشير إلى أن الأمر سوف يخرج عن مساره في هذه المرحلة”.

وحثت مجموعة تمثل عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، المقرر إطلاق سراح 33 منهم في المرحلة الأولى من الاتفاق التي تستمر ستة أسابيع، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي قدما في الاتفاق على وجه السرعة.

وقالت المجموعة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية “كل ليلة يقضيها الرهائن الثماني والتسعون هي ليلة أخرى من الكابوس المروع. لا تؤخروا عودتهم حتى لليلة واحدة أخرى”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق الخميس إن هناك حاجة إلى حل “مشكلة عالقة” في المفاوضات.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الخلاف يتعلق بأسماء عدد من السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم. وقال المسؤول إن بريت ماكجورك مبعوث الرئيس جو بايدن وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الدوحة مع وسطاء مصريين وقطريين للعمل على حل الخلاف.

وقال المسؤول الكبير في حركة حماس عزت الرشق إن الحركة لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

في غزة، تحول الفرح بالهدنة إلى حزن وغضب بسبب القصف المكثف الذي أعقب الإعلان يوم الأربعاء.

وكان تامر أبو شعبان يغالب دموعه وهو يقف بجوار جثمان ابنة أخته الصغيرة المتدثرة بكفن أبيض على أرضية مشرحة في مدينة غزة. وقال إنها أصيبت في ظهرها بشظايا صاروخ بينما كانت تلعب في ساحة المدرسة التي كانت الأسرة تحتمي بها.

وأضاف “هاي الهدنة اللي بيحكوا عنها؟ شو (ما) ذنب هاي (هذه) الطفلة الصغيرة مشان يصير فيها هيك (حتى يحدث لها هذا)؟ شو عملت؟ حاربت إسرائيل؟”.