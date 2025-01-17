مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد للموافقة على اتفاق غزة

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من آندرو ميلز ونضال المغربي وجيمس ماكنزي

الدوحة/القاهرة/القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع للموافقة النهائية على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وسط مخاوف من احتمال تأجيل التنفيذ.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقالت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر يوم الخميس إن 86 شخصا على الأقل قتلوا في اليوم التالي لإعلان الهدنة.

وفي ظل الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة بين الوزراء، أرجأت إسرائيل اجتماعات يوم الخميس كان من المقرر أن تشهد تصويت مجلس الوزراء الأمني على الاتفاق، وحملت حماس مسؤولية التأخير.

لكن مكتب نتنياهو قال في وقت مبكر يوم الجمعة إن الموافقة وشيكة. وأضاف أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيجتمع يوم الجمعة قبل أن تجتمع الحكومة بكامل أعضائها في وقت لاحق لإقرار الاتفاق.

وذكر مكتبه في بيان “أبلغ فريق التفاوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن إطلاق سراح الرهائن”.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة بكامل أعضائها ستجتمع يوم الجمعة أو يوم السبت وما إذا كان من المحتمل تأجيل بداية وقف إطلاق النار المقررة يوم الأحد.

وعادة ما يكون هناك مهلة 24 ساعة للاستئناف أمام المحكمة العليا. ونظرا لأن مجلس الوزراء لا يجتمع عادة قبل مساء السبت، بعد انتهاء يوم العطلة اليهودية، فربما يتأجل بدء وقف إطلاق النار.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء على التوقيت.