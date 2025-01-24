مكتب نتنياهو: القوات الإسرائيلية باقية في لبنان لما بعد انتهاء مهلة الانسحاب

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان لما بعد المهلة التي تنتهي يوم الأحد كما هو مقرر في اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله لأن بنود الاتفاق لم تطبق بالكامل.

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر تشرين الثاني، يتعين إخلاء المناطق جنوبي نهر الليطاني من أسلحة حزب الله ومقاتليه، وانسحاب القوات الإسرائيلية مع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة في غضون 60 يوما تنتهي يوم الأحد القادم في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش).

وأوقف الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، قتالا استمر لأكثر من عام بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران. وبلغ القتال ذروته بتوسيع إسرائيل لنطاق عمليتها العسكرية مما أدى لنزوح أكثر من 1.2 مليون شخص في لبنان وإضعاف حزب الله بشدة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي “تعتمد على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيق الاتفاق بشكل كامل وفعال، مع انسحاب حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني”.

وأضاف البيان “نظرا لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل من الدولة اللبنانية، فإن عملية الانسحاب التدريجي ستستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”.

ولم يذكر البيان المدة التي قد تبقى فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستولى على أسلحة حزب الله ويفكك البنية الأساسية التي تستخدمها الجماعة اللبنانية المسلحة.

ولم يصدر تعليق بعد من لبنان أو حزب الله.