مكتب نتنياهو: فريق التفاوض الإسرائيلي يبدي “تفاؤلا حذرا” بشأن اتفاق الرهائن

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القدس (رويترز) – أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا يوم السبت قال فيه إن فريق التفاوض الإسرائيلي أبدى “تفاؤلا حذرا” بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في غزة.

وجاء في البيان أن “الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أمريكي (الذي يستند إلى إطار 27 مايو)”.

وأضاف المكتب أنه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأمريكي والسماح بتحقيق انفراجة.