مكتب نتنياهو: مجلس الوزراء الأمني يجتمع يوم الخميس لإقرار اتفاق غزة

reuters_tickers

5دقائق

من آندرو ميلز ونضال المغربي وجيمس ماكنزي

الدوحة/القاهرة/القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع للموافقة النهائية على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقالت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر يوم الخميس إن 86 شخصا على الأقل قتلوا في اليوم التالي لإعلان الهدنة.

وفي ظل الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة بين الوزراء، أرجأت إسرائيل اجتماعات يوم الخميس كان من المقرر أن تشهد تصويت مجلس الوزراء الأمني على الاتفاق، وحملت حماس مسؤولية التأخير.

لكن مكتب نتنياهو قال في وقت مبكر يوم الجمعة إن الموافقة وشيكة.

وذكر مكتبه في بيان “أبلغ فريق التفاوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن إطلاق سراح الرهائن”.

وأضاف أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيجتمع يوم الجمعة قبل أن تجتمع الحكومة بكامل أعضائها في وقت لاحق لإقرار الاتفاق.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة بكامل أعضائها ستجتمع يوم الجمعة أو يوم السبت وما إذا كان من المحتمل تأجيل بداية وقف إطلاق النار المقررة يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تعتقد أن الاتفاق ماض في المسار الصحيح، مشيرا إلى أنه من المتوقع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ 15 شهرا ربما في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية يوم الخميس “لا نرى شيئا يشير إلى أن الأمر سوف يخرج عن مساره في هذه المرحلة”.

وحثت مجموعة تمثل عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، المقرر إطلاق سراح 33 منهم في المرحلة الأولى من الاتفاق التي تستمر ستة أسابيع، نتنياهو على المضي قدما في الاتفاق على وجه السرعة.

وقالت المجموعة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء يوم الخميس ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية “كل ليلة يقضيها الرهائن الثماني والتسعون هي ليلة أخرى من كابوس مروع. لا تؤخروا عودتهم حتى ولو لليلة واحدة أخرى”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق يوم الخميس إن هناك حاجة إلى حل “مسألة عالقة” في المفاوضات.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الخلاف يتعلق بأسماء عدد من السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم. وقال المسؤول إن بريت ماكجورك مبعوث الرئيس جو بايدن وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الدوحة مع وسطاء مصريين وقطريين للعمل على حل الخلاف.

وقال المسؤول الكبير في حركة حماس عزت الرشق إن الحركة لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال بايدن يوم الخميس إن نتنياهو عليه أن “يجد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة” للفلسطينيين فيما يتعلق باستمرار إسرائيل على الأمد الطويل.

وقال بايدن الذي يسلم السلطة للرئيس المنتخب ترامب يوم الاثنين، في مقابلة مع شبكة إم.إس.إن.بي.سي “فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على مواصلة البقاء في الأمد الطويل دون استيعاب القضية الفلسطينية… لن تحدث”.

في غزة، تحول الفرح بالهدنة إلى حزن وغضب بسبب القصف المكثف الذي أعقب الإعلان يوم الأربعاء.

وكان تامر أبو شعبان يغالب دموعه وهو يقف بجوار جثمان ابنة أخته الصغيرة الملفوفة بكفن أبيض على أرضية مشرحة في مدينة غزة. وقال إنها أصيبت في ظهرها بشظايا صاروخ بينما كانت تلعب في ساحة المدرسة التي كانت الأسرة تحتمي بها.

وأضاف “هاي الهدنة اللي بيحكوا عنها؟ شو ذنب هاي الطفلة الصغيرة مشان يصير فيها هيك؟ شو عملت؟ حاربت إسرائيل؟”.