مكتب نتنياهو: محادثات غزة في الدوحة تتضمن الآن إنهاء الحرب أو هدنة

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القدس (رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الأحد أن المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والتي تُعقد حاليا في الدوحة، تشمل مناقشات حول إنهاء الحرب، بالإضافة إلى مقترح للاتفاق على هدنة وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف البيان أن إنهاء الحرب يجب أن يشمل نزع السلاح في قطاع غزة، بالإضافة إلى إبعاد مقاتلي حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لا يوجد تقدم يُذكر حتى الآن في المحادثات.