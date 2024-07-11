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مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة لإجراء المزيد من المحادثات بشأن غزة

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القدس (رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فريق مفاوضات إسرائيليا سيتوجه يوم الخميس إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة.

وقال في بيان “من المقرر أن يغادر وفد برئاسة رئيس الشين بيت(جهاز الأمن الداخلي) وممثلين عن الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة مساء اليوم لمواصلة المحادثات”.

وأضاف أن نتنياهو اجتمع طوال يوم الخميس مع المفاوضين الذين عادوا من العاصمة القطرية الدوحة.

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