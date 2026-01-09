ملادينوف في إسرائيل ورام الله قبل إعلان “مجلس السلام” الخاص بغزة

أجرى الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب منسق “مجلس السلام” وفق الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في الأيام الأخيرة.

والخميس، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أنّ ملادينوف “من المتوقع أن يعيَّن في منصب منسق دولي لمجلس السلام” في القطاع، وهو هيئة انتقالية يفترض أن تشرف على إدارة غزة ويترأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يتمتع الدبلوماسي البلغاري بخبرة في المنطقة، حيث شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من مطلع 2015 حتى نهاية 2020.

وفيما لم يؤكد ترامب رسميا تعيين ملادينوف بعد، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يقوم الأسبوع المقبل بالإعلان عن المجلس، وذلك في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين إسرائيل وحركة حماس، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف التقرير أن المجلس سيضم نحو 15 من قادة العالم.

ووفقا لـ”أكسيوس”، من بين الدول المتوقع انضمامها إلى المجلس: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والسعودية، وقطر، ومصر، وتركيا.

وبموجب خطة ترامب للسلام في غزة والمؤلفة من 20 بندا، سيُدار القطاع من قبل لجنة فلسطينية انتقالية مؤقتة من التكنوقراط غير المنتمين إلى حركات سياسية، تحت إشراف ومتابعة مجلس السلام.

ويُفترض بموجب المرحلة الثانية أن تنسحب إسرائيل تدريجيا من مواقعها في غزة، فيما يتعين على حماس ترك سلاحها، ونشر قوة دولية تضمن حالة من الاستقرار في القطاع المدمر.

كذلك، سيتم نشر قوة استقرار دولية.

– توفير “غطاء” –

الخميس، أجرى ملادينوف محادثات في القدس مع كل من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

وزار الجمعة مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث التقى بنائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

وقال الشيخ في بيان عبر حسابه على منصة إكس إنه جرى خلال لقائه مع ملادينوف “بحث مستفيض لمجمل التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، حيث تم التركيز على الأوضاع في قطاع غزة، وسبل الانتقال إلى المرحلة الثانية (من وقف إطلاق النار)، وآليات تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803”.

وتسعى الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون إلى الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم التعثّر الذي يشهده في ظل تبادل الاتهامات بين حماس وإسرائيل بشأن حدوث انتهاكات متكررة.

وتتهم الدولة العبرية حماس بالتأخير في تسليم جثة آخر رهينة في غزة، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف في القطاع.

وتشترط إسرائيل استعادة جثة ران غفيلي قبل مباشرة مباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي غزة، أعلن الدفاع المدني الخميس مقتل 13 شخصا على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في ضربات إسرائيلية.

وتعليقا على القصف وسقوط قتلى، اتهم عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم واشنطن الجمعة، بتوفير “غطاء” للجيش الإسرائيلي.

وقال في منشور عبر تطبيق تلغرام، إنّ “الخطة تتعثّر بسبب إصرار نتانياهو على التفلّت من التزاماته والتصعيد لتخريب الاتفاق والعودة للحرب”.

في وقت لاحق من الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ الضربات على قطاع غزة “ردا على محاولة إطلاق فاشلة لمقذوف باتجاه إسرائيل من منطقة مدينة غزة”.

وأضاف أنه قتل ما لا يقل عن سبعة من عناصر حماس، قال إن بعضهم كان يُعدّ لهجوم “وشيك” على قواته.

– أمل في “معجزة” –

في تشرين الأول/أكتوبر، كتب ملادينوف في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنّ “المشاركة الأميركية المستدامة ستكون ضرورية، بموازاة استعداد الشركاء الأوروبيين والإقليميين للمساهمة بالأموال والقوات”.

شغل ملادينوف منصب وزير الدفاع في بلغاريا من العام 2010 إلى العام 2013، قبل أن يصبح ممثلا خاصا للأمم المتحدة في العراق.

وقالت فيسيلا تشيرنيفا المتحدثة السابقة باسمه ونائبة مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنّ “نيكولاي ملادينوف يعرف الشرق الأوسط جيدا جدا، وذلك قبل فترة طويلة من توليه مهامه الميدانية”.

وأضافت لوكالة فرانس برس “إنه لا ينظر إلى الدبلوماسية على أنّها مجرد مساومة. إنّه يعلم أن تحديد هدف وامتلاك إرادة لتحقيقه لا يقلّان أهمية”.

كذلك، أفاد دبلوماسي كبير فرانس برس بأنّ ملادينوف لديه قنوات اتصال مفتوحة مع مجموعة من الجهات الفاعلة.

وأضاف “أبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأيضا مع الأميركيين والدول العربية، خصوصا الإمارات، لذلك قد يكون الحلقة المفقودة التي تفتقر إليها هذه القضية برمّتها إلى الآن”.

وتابع “أظهر لنا العامان الماضيان مدى قوة القوى المعارضة، ومدى استحالة إزاحتها”، مضيفا “ما نأمله حقا هو في الأساس معجزة: أن يجد الشيء الوحيد الذي يغير كل شيء في النهاية”.

