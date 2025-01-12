ملالا يوسفزاي: إسرائيل قضت على المنظومة التعليمية برمّتها في غزة

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أكّدت الناشطة الباكستانية الحائزة نوبل السلام ملالا يوسفزاي الأحد أنها ستستمرّ في التنديد بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة، خلال قمّة للدول المسلمة في باكستان حول تعليم الفتيات.

وقالت الشابة التي تدافع عن حقّ الفتيات في التعلّم خلال كلمة ألقتها في القمّة إن “إسرائيل قضت على المنظومة التعليمية برمّتها في غزة”.

وأشارت إلى “أنهم قصفوا كلّ الجامعات ودمّروا أكثر من 90 % من المدارس وهاجموا المدنيين المحتمين في المباني المدرسية عشوائيا”.

وأكّدت “سوف أستمرّ في التنديد بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وقد أصيبت يوسفزاي برصاص أطلقه عناصر باكستانيون متشددون عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر بسبب مناصرتها الحقّ في التعليم.

ونقلت إلى بريطانيا للعلاج وتحولّت بعد تعافيها إلى ناشطة بارزة في هذا المجال وأصبحت الفائزة الأصغر سنا بنوبل السلام التي حصلت عليها في سن السابعة عشرة.

وقالت ملالا يوسفزاي إن “الأطفال الفلسطينيين خسروا أرواحهم ومستقبلهم. وكيف لفتاة فلسطينية أن تحصل على المستقبل التي تستحقّه إن قُصفت مدرستها وقُتلت عائلتها”.

اندلعت الحرب في غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

في المقابل، قُتل أكثر من 46 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

زز-اسل/م ن/غ ر