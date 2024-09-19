ملخص-آيكوم اليابانية: نحقق بشأن تقارير انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعار الشركة في لبنان تم نشر هذا المحتوى على 19 سبتمبر 2024 - 03:24 1دقيقة (رويترز) – آيكوم اليابانية: قراءة معمّقة المزيد سوق العمل السويسرية سويسرا: أكثر من ربع السكّان أجانب! طالع المزيدسويسرا: أكثر من ربع السكّان أجانب! المزيد سياسة فدرالية أهداف واحدة وأساليب متباينة… إصلاح قوانين التقاعد في سويسرا والمملكة العربية السعودية طالع المزيدأهداف واحدة وأساليب متباينة… إصلاح قوانين التقاعد في سويسرا والمملكة العربية السعودية المزيد شؤون خارجية لا أحد يرغب في الاعتراف بطالبان لكنّ سويسرا ستعود إلى أفغانستان مجدّدًا طالع المزيدلا أحد يرغب في الاعتراف بطالبان لكنّ سويسرا ستعود إلى أفغانستان مجدّدًا المزيد المناخ في سويسرا والعالم: كيف نحافظ على البرودة في المدن أثناء موجات الحرّ؟ طالع المزيدفي سويسرا والعالم: كيف نحافظ على البرودة في المدن أثناء موجات الحرّ؟ المزيد سياسة فدرالية مبادرة إصلاح نظام التقاعد المهني في سويسرا… كلّ المؤشّرات سلبيّة؟ طالع المزيدمبادرة إصلاح نظام التقاعد المهني في سويسرا… كلّ المؤشّرات سلبيّة؟ الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟ هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟ شارك في الحوار 18 سبتمبر 2024 47 إعجاب 41 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟ مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة. شارك في الحوار 31 يوليو 2024 57 إعجاب 48 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟ ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟ شارك في الحوار 06 سبتمبر 2024 7 إعجاب 12 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة