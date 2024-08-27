ملخص-بلومبرج نيوز: توقعات بأن يقوم السيسي بأولى زياراته إلى تركيا كرئيس في سبتمبر reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 27 أغسطس 2024 - 15:14 1دقيقة (رويترز) – قراءة معمّقة المزيد جنيف الدولية السودان: كلّ ما يجب معرفته عن المفاوضات الجارية في سويسرا طالع المزيدالسودان: كلّ ما يجب معرفته عن المفاوضات الجارية في سويسرا المزيد الحياة في الجبال الذبح في المزارع السويسرية: وقت أكثر وإجهاد أقلّ طالع المزيدالذبح في المزارع السويسرية: وقت أكثر وإجهاد أقلّ المزيد شؤون خارجية “مشكلة إريتريا”: هل تصبح إيطاليا قدوةً لسويسرا في التعامل مع الهجرة؟ طالع المزيد“مشكلة إريتريا”: هل تصبح إيطاليا قدوةً لسويسرا في التعامل مع الهجرة؟ المزيد المناخ الانهيارات الأرضية في سويسرا… كيف يمكن حماية الناس والقرى؟ طالع المزيد الانهيارات الأرضية في سويسرا… كيف يمكن حماية الناس والقرى؟ المزيد شؤون خارجية الحرب في السودان: مساعٍ نسائية للتأثير في محادثات جنيف طالع المزيدالحرب في السودان: مساعٍ نسائية للتأثير في محادثات جنيف الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟ هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع. شارك في الحوار 09 يوليو 2024 50 إعجاب 68 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: ألكسندرا أندريست استخدام الشرطة للكاميرات المحمولة: ضروري لإنفاذ القانون أم تهديد للخصوصية؟ هل رأيت الكاميرات المثبتة بالجسم تُستخدم في منطقتك من قبل؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف ترى تأثيرها على العلاقة بين الجمهور وشرطة (النقل)؟ شارك في الحوار 23 أغسطس 2024 3 إعجاب 6 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟ مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة. شارك في الحوار 31 يوليو 2024 30 إعجاب 21 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة