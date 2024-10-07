ملخص-طيران الإمارات تواصل إلغاء الرحلات من وإلى بيروت حتى 15 أكتوبر reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 07 أكتوبر 2024 - 15:05 1دقيقة (رويترز) – طيران الإمارات: قراءة معمّقة المزيد شؤون خارجية سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق… هل الوضع مستقرّ بما يكفي؟ طالع المزيدسويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق… هل الوضع مستقرّ بما يكفي؟ المزيد شؤون خارجية أصول القذافي: سويسرا تسلط غرامة ماليّة على موظّف أخلّ بواجب الإبلاغ طالع المزيدأصول القذافي: سويسرا تسلط غرامة ماليّة على موظّف أخلّ بواجب الإبلاغ المزيد علوم هكذا طوّر فريقٌ طلاّبي سويسريّ صاروخًا قابلاً لإعادة الاستخدام… طالع المزيدهكذا طوّر فريقٌ طلاّبي سويسريّ صاروخًا قابلاً لإعادة الاستخدام… المزيد السويسريون في الخارج يوهانس تشيس باشا: من هو السويسري الّذي تحوّل إلى مومياء في مصر؟ طالع المزيديوهانس تشيس باشا: من هو السويسري الّذي تحوّل إلى مومياء في مصر؟ المزيد ديمقراطية سويسرا والولايات المتحدة: شقيقتان لكن في الماضي البعيد طالع المزيدسويسرا والولايات المتحدة: شقيقتان لكن في الماضي البعيد الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟ ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟ شارك في الحوار 06 سبتمبر 2024 62 إعجاب 52 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟ هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟ شارك في الحوار 18 سبتمبر 2024 205 إعجاب 142 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟ هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع. شارك في الحوار 09 يوليو 2024 52 إعجاب 77 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة