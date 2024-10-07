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ملخص‭-‬طيران الإمارات تواصل إلغاء الرحلات من وإلى بيروت حتى 15 أكتوبر

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(رويترز) – طيران الإمارات:

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية