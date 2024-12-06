ملخص- فاينانشال تايمز: الرئيس الإسرائيلي يطالب إيلون ماسك بإحياء محادثات الرهائن في غزة reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 06 ديسمبر 2024 - 15:39 1دقيقة (رويترز) – قراءة معمّقة المزيد سياسة فدرالية الشعب السويسري يرفض توسيع الطرق السريعة وزيادة حقوق أصحاب العقارات طالع المزيدالشعب السويسري يرفض توسيع الطرق السريعة وزيادة حقوق أصحاب العقارات المزيد سياسة فدرالية الشعب السويسري يصوّت على مشاريع توسيع الطرق وعقود الإيجار وتمويل الرعاية الصحية طالع المزيد الشعب السويسري يصوّت على مشاريع توسيع الطرق وعقود الإيجار وتمويل الرعاية الصحية المزيد السويسريون في الخارج عملة الـخمسة سنتات في سويسرا… طفرة عفا عليها الزمن طالع المزيدعملة الـخمسة سنتات في سويسرا… طفرة عفا عليها الزمن المزيد سياسة فدرالية نتائج اقتراعات 24 نوفمبر 2024 طالع المزيدنتائج اقتراعات 24 نوفمبر 2024 المزيد شركات سويسرية متعددة الجنسيات لهذه الأسباب تتصدّر سويسرا تصنيفات الابتكار … طالع المزيدلهذه الأسباب تتصدّر سويسرا تصنيفات الابتكار … الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟ يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة. شارك في الحوار 20 نوفمبر 2024 20 إعجاب 19 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟ هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟ شارك في الحوار 18 سبتمبر 2024 367 إعجاب 250 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟ ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟ شارك في الحوار 06 سبتمبر 2024 105 إعجاب 85 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة