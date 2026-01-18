ملك الأردن يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد إن الملك عبدالله الثاني تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة.

وذكرت الوزارة في بيان “يجري حاليا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية”.

ومن المقرر أن يشرف المجلس على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة، في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء )