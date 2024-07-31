ملك المغرب يدعو ماكرون لزيارة رسمية بعد موقفه من الصحراء الغربية

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الرباط (رويترز) – وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة رسمية بعد أن أعلنت باريس عن موقف داعم لسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وجاء ذلك في رسالة إلى ماكرون، قال فيها العاهل المغربي “إنني أقدر عاليا الدعم الواضح الذي تقدمه بلادكم لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي”.

ويعود نزاع الصحراء الغربية إلى عام 1975، ويعتبر المغرب المنطقة تابعة له في مواجهة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والساعية لإقامة دولة مستقلة هناك.

وكان ماكرون قد قال في رسالة يوم الثلاثاء إن بلاده تعترف بمخطط الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للنزاع القائم منذ فترة طويلة بخصوص هذه المنطقة.

وقال الملك “سيتمكن بلدانا من العمل معا من أجل التوصل إلى حل يحترم بالكامل، في إطار قرارات الأمم المتحدة، سيادة المغرب على صحرائه”.

وجاء في رسالة العاهل المغربي أيضا “بفضل الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقاتنا الثنائية، تنفتح آفاق واعدة لبلدينا في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مما سيساهم في تعزيز الشراكة الاستثنائية المبنية، منذ عقود، على الصداقة والثقة”.

ونددت جبهة البوليساريو والجزائر بالموقف الفرنسي وسحبت الجزائر سفيرها من باريس.