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ملك المغرب يصدر عفوا عن 2476 شخصا بينهم صحفيون

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الرباط (رويترز) – قال مصدر حكومي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر يوم الاثنين بالإفراج عن ثلاثة صحفيين مسجونين هم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، ضمن قرار بالعفو شمل 2476 شخصا.

وقال المصدر “هذا موقف إنساني بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، حيث تم إلغاء العقوبة السجنية مع الحفاظ على حقوق الضحايا”.

ويمنح الدستور المغربي الملك حق العفو أو تخفيف الأحكام، وهو قرار يتخذ عادة في الأعياد الوطنية والدينية.

وكان الصحفيون الثلاثة من منتقدي السياسات العمومية، وقد أدينوا جميعهم بتهم من بينها الاعتداء الجنسي.

ونفى الصحفيون التهم.

وندد مدافعون عن حقوق الإنسان بمحاكماتهم ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.

وحُكم على رئيس التحرير توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 عاما في عام 2018، فيما حُكم على عمر الراضي وسليمان الريسوني في 2021 بالسجن لمدة ست سنوات وخمس سنوات على الترتيب.

وذكرت وزارة العدل المغربية أن الملك أصدر عفوا أيضا عن 16 سجينا أدينوا في قضايا التطرف والإرهاب “بعد مراجعة مواقفهم”.

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