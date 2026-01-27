مليون يورو مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن منفّذي حريق أدى لانقطاع الكهرباء في برلين

أعلن وزير الداخلية الألماني الثلاثاء أنّ ألمانيا تعرض مكافأة قدرها مليون يورو (1,19 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال مشتبه بهم من اليسار المتطرف متورّطين بإشعال حريق متعمّد تسبّب بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في برلين.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 45 ألف منزل و2200 شركة لمدة أسبوع تقريبا في جنوب غرب العاصمة الألمانية.

وتبحث الشرطة عن أعضاء في جماعة “فولكانغروبه” (جماعة البركان) اليسارية المتطرفة أعلنوا في بيانات عبر الإنترنت مسؤوليتهم عن انقطاع التيار الكهربائي في أوائل كانون الثاني/يناير.

وتعهّد وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت الثلاثاء بـ”ردّ حازم”.

وقال “أعتقد أنه من المناسب التشديد على خطورة الوضع من خلال عرض مكافأة بهذا الحجم”.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجومين تخريبيين استهدفا مصنع شركة “تيسلا” للسيارات الكهربائية الواقع على مشارف برلين.

وقال دوبريندت إن الشرطة ستطلق حملة إعلامية لجمع المعلومات والإعلان عن المكافأة، تشمل توزيع منشورات وتعليق ملصقات في مترو برلين.

وتعهّد تخصيص مزيد من الموارد لمكافحة “التطرف اليساري” بشكل أوسع، ودعا إلى منح الشرطة صلاحيات أوسع لاستخدام تقنية التعرف على الوجوه وجمع البيانات الرقمية.

