ممثلون للادعاء في تركيا يطالبون المحكمة العليا بالسعي لإغلاق حزب الشعب الجمهوري المعارض

أنقرة (رويترز) – أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الادعاء في إسطنبول طلب من محكمة الاستئناف العليا في تركيا رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، لاتهامه بالحصول على تمويل من مصادر غير مشروعة.

جاء هذا بعد إصدار لائحة اتهام موسعة يوم الثلاثاء ضد بلدية إسطنبول ورئيسها السابق المسجون أكرم إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وواجه حزب الشعب الجمهوري حملة قانونية غير مسبوقة خلال العام الماضي وصفها الحزب بأن لها دوافع سياسية. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)