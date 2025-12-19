ممثلو ميركوسور بدأوا اجتماعاتهم والاتحاد الأوروبي يأمل باتفاق في 12 كانون الثاني/يناير

بدأ ممثلو دول ميركوسور اجتماعاتهم الجمعة في مدينة فوز دو إيغواسو بجنوب البرازيل، فيما يأمل الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق للتبادل التجاري الحر مع التكتل في 12 كانون الثاني/يناير.

وكانت الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي تأمل أساسا توقيع الاتفاق السبت، وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ومعظم الدول الأوروبية.

غير أن التوقيع أُرجئ في نهاية المطاف، على وقع احتجاجات المزارعين الأوروبيين، لاسيما في فرنسا وإيطاليا.

ورغم ذلك، قالت فون دير لايين إنها “واثقة” بإمكان التوصل إلى التوقيع في كانون الثاني/يناير.

وأفاد مصدر في المفوضية الأوروبية ودبلوماسيان بأن الموعد الجديد المستهدف بات 12 كانون الثاني/يناير في الباراغواي، مؤكّدين معلومات نشرها موقع “يوراكتيف” المتخصص.

وبعد أكثر من 25 عاما من المفاوضات، ينص اتفاق الاتحاد الأوروبي-ميركوسور على إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.

وسيسمح الاتفاق للأوروبيين بزيادة صادراتهم من المركبات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية إلى أميركا الجنوبية، مقابل تسهيل دخول اللحوم والسكر والأرز والعسل وفول الصويا من دول ميركوسور إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي يثير قلق القطاعات الزراعية المعنية.

ودعا الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (النقابة الزراعية الأكبر في فرنسا)، أعضاءه إلى الاستمرار في التعبئة رغم التأجيل، مصرا على رفض الاتفاق.

وتجمّع عشرات المزارعين الجمعة أمام منزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في توكيه، وألقوا أطنانا من الروث والإطارات والأغصان عند المدخل.

وكان الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قد مهّد لهذا التأجيل الخميس، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي طلبت منه “الصبر”، مؤكدة له أن إيطاليا ستدعم الاتفاق في نهاية المطاف.

في المقابل، رأت الحكومة الألمانية، وهي من أبرز المؤيدين للاتفاق، الجمعة أن التوقيع بات محسوما.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة سيباستيان هيله إن “المستشار (فريدريش ميرتس) سعيد جدا، لأن السؤال لم يعد ما إذا كان الاتفاق سيُوقَّع، بل متى”.

وتبدأ اجتماعات ميركوسور الجمعة على مستوى وزاري، تليها السبت قمة لرؤساء الدول.

