ممثل ادعاء تركي يطالب بسجن رئيس بلدية إسطنبول 2000 سنة

reuters_tickers

1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – طالب أحد ممثلي الادعاء في تركيا بعقوبة السجن لأكثر من ألفي عام لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ مارس آذار الماضي على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها هو وحزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه.

وتتهم لائحة الاتهام، التي قدمها المدعي العام في إسطنبول، إمام أوغلو و401 آخرين بالتورط في شبكة كسب غير مشروع يقال إنها تسببت في أضرار للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.

(الدولار = 41.9551 ليرة)

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)