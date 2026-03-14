ممثل فلسطيني: حظر دخول أمريكي يمنعني من حضور حفل الأوسكار

من كانيشكا سينغ

واشنطن 14 مارس آذار (رويترز) – قال الممثل الفلسطيني معتز ملحيس إن حظر الدخول الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنعه من حضور حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) هذا الأسبوع، رغم نيل فيلم يؤدي فيه ملحيس دورا رئيسيا الترشيح لجائزة.

وترشح فيلم “صوت هند رجب” لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي دولي ويتناول قصة طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات قتلت على يد القوات الإسرائيلية في غزة عام 2024.

وقال ملحيس، الذي يلعب دور عامل في مركز اتصالات يحاول مساعدتها، إنه لا يستطيع حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لأنه مُنع من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح على إنستجرام “لا يسمح لي بدخول الولايات المتحدة بسبب جنسيتي الفلسطينية”، مضيفا أنه “يشعر بالألم” لعدم تمكنه من حضور حفل الأوسكار.

وفي إعلان صدر في ديسمبر كانون الأول يقيد دخول الأجانب، قال الرئيس دونالد ترامب إنه “قرر تقييد ومنع دخول الأفراد الذين يستخدمون وثائق سفر صادرة أو مصدقة من السلطة الفلسطينية”.

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية، أرجع الإعلان فرض القيود على دخول مواطني بعض البلدان إلى أسباب أمنية ودخل حيز التنفيذ في أول يناير كانون الثاني.

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.

واستلهم صناع الفيلم فكرته من واقعة لقي فيها أيضا خمسة من أفراد عائلة الطفلة هند رجب ومسعفان ذهبا لنجدتها حتفهم برصاص القوات الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن الواقعة قيد المراجعة.

وقال ملحيس إن الممثلين الفلسطينيين الآخرين في الفيلم يحملون جنسيات تسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة، لكنه لا يحمل سوى جواز سفر فلسطيني.

ويحاول ترامب ترحيل أجانب مؤيدين للفلسطينيين من الولايات المتحدة. وأمر قاضي هجرة أمس الجمعة بالإفراج عن لقاء كورديا، التي فقدت أكثر من 170 فردا من عائلتها في غزة وتحتجزها سلطات الهجرة الأمريكية منذ عام. ولم يفلح أمران سابقان في الإفراج عنها.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)