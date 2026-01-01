ممداني خلال تنصيبه في رئاسة بلدية نيويورك: سنثبت أن “اليسار يمكنه أن يحكم”

وعد رئيس بلدية نيويورك الجديد زهران ممداني الخميس في خطاب تنصيبه بأن “يضرب مثالا يُحتذى به للعالم” عبر إثباته أن “اليسار يمكنه أن يحكم”.

وأعلن رئيس البلدية البالغ 34 عاما “سنكون محط متابعة لدى كثيرين. هم يريدون أن يعرفوا ما إذا كان اليسار يمكنه أن يحكم… يريدون أن يعرفوا ما إذا كان بالإمكان مجابهة التحديات التي تواجههم. لذا، باتحادنا وعزيمتنا، سنفعل ما يجيده سكان نيويورك: سنضرب مثالا يُحتذى به للعالم”.

أمام حشد غفير تجمع في البرد القارس عند مدخل مبنى البلدية في مانهاتن، تعهّد رئيس البلدية الجديد المنتمي إلى حزب الاشتراكيين الديموقراطيين الصغير أنه لن يتراجع عن وعوده الانتخابية التي تمحورت حول مكافحة غلاء المعيشة.

وبعد أدائه اليمين الدستورية مساء الأربعاء أمام ليتيشا جيمس، المدعية العامة الديموقراطية لولاية نيويورك المعروفة بنقدها اللاذع للرئيس دونالد ترامب، أدى ممداني اليمين بعد ظهر الخميس أمام بيرني ساندرز، أحد أبرز شخصيات اليسار الأميركي.

وقال السيناتور عن ولاية فيرمونت البالغ 84 عاما أمام الحشد “في مرحلة من تاريخ بلادها تشهد الكثير من الكراهية والانقسام والظلم، أشكركم على انتخاب زهران ممداني رئيسا لبلدية نيويورك!”.

وتوافد آلاف آخرون إلى وسط مانهاتن، وكان العديد منهم يضعون قبعات صفراء وزرقاء مزينة بعبارة “زهران” لمتابعة مراسم تنصيب ممداني على شاشات كبيرة.

وقال جايكوب بايرلي الذي اتى برفقة زوجته للمشاركة في الحدث لوكالة فرانس برس “هذه المرة الأولى التي نشعر فيها بنوع من الأمل السياسي”.

– تحديات كبيرة –

أصبح الديموقراطي زهران ممداني، المعارض بشدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسميا الخميس رئيسا لبلدية نيويورك، حيث تنتظره تحديات كثيرة.

بعد انتخابه لهذا المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر بناء على برنامج يساري، أدى ممداني اليمين في محطة مترو تاريخية في منطقة مانهاتن، خلال مراسم قصيرة ترأستها جيمس.

وأقسم أول رئيس بلدية مسلم لنيويورك اليمين على نسخة من القرآن حملتها زوجته، الرسامة من أصل سوري راما دوجي، كانت ملكا لأحد أبرز الوجوه الثقافية في حي هارلم، الكاتب والمؤرخ الرائد في تاريخ الأميركيين السود أرتورو شومبرغ الذي توفي عام 1938.

وبرر ممداني الحريص على الرموز، اختياره محطة “أولد سيتي”، وهي محطة مهجورة مهيبة تتميز بتصميم هندسي أنيق ونوافذ زجاجية ملونة تعود إلى العام 1904، موضحا أنها تجسد برأيه “مدينة تجرأت على أن تكون جميلة وفي الوقت نفسه… قادرة على إحداث تغيير في حياة الطبقات العمالية”.

وأدى اليمين بعد قليل من منتصف الليل، فيما كان الآلاف يحتفلون بالسنة الجديدة في ساحة تايمز سكوير.

وانتخب ممداني بناء على برنامج معارض صراحة لترامب ولا سيما في مجالي الاقتصاد والهجرة. وزار بعد ذلك البيت الابيض حيث أجرى محادثات مع الرئيس فاجأت الجميع بأجوائها الودية، تبادل الخصمان خلالها المجاملات.

– مكافحة غلاء المعيشة –

غير أنه من غير المؤكد أن ترامب تخلى نهائيا عن تهديداته خلال الحملة الانتخابية بإرسال الحرس الوطني إلى نيويورك وقطع المساعدات الفدرالية عن المدينة.

وقال لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا لوكالة فرانس برس “إن اقترح (مستشار ترامب) ستيفن ميلر أو (نائب الرئيس) جاي دي فانس… على الرئيس إرسال المزيد من عناصر شرطة الهجرة إلى نيويورك، فسوف يفعل ذلك”.

كما أن ناخبي رئيس البلدية الجديد “ينتظرون فعليا” منه أن يتصدى بحزم للبيت الأبيض.

وأمام ممداني الجديد العهد في السياسة، مهمة شاقة لتنفيذ وعوده الانتخابية التي أثارت ترقبا كبيرا لدى سكان المدينة.

وقبل أشهر قليلة من استحقاق مهم في الكونغرس هو انتخابات منتصف الولاية الرئاسية، سيكون أداء ممداني، سواء نجح أو أخفق في عمله، تحت مجهر الديموقراطيين الذين ما زالوا يبحثون عن مصدر إلهام لمواجهة ترامب.

بنى ممداني الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي في بلد يُربط فيه هذا المصطلح باليسار المتطرف، برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة ولا سيما سعر السكن، في المدينة العملاقة البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة.

وسعى سلفه إريك آدامز الذي لطخت حصيلته اتهامات بالفساد، إلى عرقلة إجراءٍ رئيسي في هذا البرنامج يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة، من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار بهذا الصدد.

لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود ممداني الأخرى، بدءا من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية، ولكن سيتوجب عليه إصدار إعلانات قريبا لإطلاقها.

يُعد زهران ممداني أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقا سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلا عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.

ورغم الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط نفسه بفريق عمل متمرس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بما في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

كما بدأ حوارا، حتى قبل انتخابه، مع مجتمع الأعمال الذي توقع بعض أفراده هجرة جماعية لأثرياء نيويورك، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق مديري عدد من الشركات العقارية في الأسابيع الأخيرة.

