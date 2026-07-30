مناقصة ضخمة لتعزيز قدرات دول الاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي

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أطلق الاتحاد الأوروبي الخميس باب مناقصة عملاقة تهدف إلى محاولة تعويض تأخره قي سباق الذكاء الاصطناعي من خلال استثمارات بقيمة 30 مليار يورو لبناء “مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي” هي الأولى فيه، ويُفترض أن يؤمن قدرة حوسبة ضخمة.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الرقمية هينا فيركونن إن إطلاق هذه المبادرة “يمثل خطوة رئيسية في طموحنا” الرامي إلى جعل أوروبا “قارة للذكاء الاصطناعي”، معتبرة أن الوصول إلى هذه القدرة الضخمة على معالجة البيانات هو “ضرورة استراتيجية”.

وتهدف المناقصة التي ستحظى بتمويل مشترك من 18 دولة في الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إلى إنشاء سبعة “مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي”، على أن يُغلق في تشرين الثاني/نوفمبر باب التقدّم بالعروض للمشاركة فيها.

وتتكون المناقصة من جزأين، يشمل أولهما أربعة مشاريع يخصص لكل منها 500 مليون يورو من الأموال الأوروبية.

وينطوي الجزء الثاني على تطوير ثلاثة مصانع عملاقة أخرى أكثر قوة، يحصل كل واحد منها على مليار يورو من التمويل.

وستوفر الدول المشاركة تمويلا مماثلا لذلك الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، ويُتوقع أن توفّر المناقصة تمويلا يقارب عشرة مليارات يورو من الأموال العامة، تضاف إليها 20 مليار يورو من القطاع الخاص.

وحُدَِد مطلع السنة المقبلة موعدا لترسية المناقصة، فيما من المرجح أن تبدأ أعمال البناء خلال الربع الأول من عام 2027 على أن تباشر أولى المصانع عملها في السنة التالية.

وتندرج المبادرة ضمن استراتيجية بروكسل الرامية إلى جعل أوروبا التي لاتزال حتى الآن متأخرة بشكل كبير عن الولايات المتحدة والصين، واحدة من القارات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. والعام الماضي، أعلن الاتحاد عن خطة تهدف إلى حشد ما مجموعه 200 مليار يورو لهذا الهدف.

وأنشأالاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين 19 “مصنعا” للذكاء الاصطناعي هي حاليا قيد التشغيل أو التطوير إلا أنها أصغر حجما مقارنة بالخطط الحالية فيما تهدف المناقصة الجديدةإلى رفع مستوى هذه المشاريع بشكل كبير.

وعلى الرغم من اشتراط إقامة المصانع داخل الاتحاد الأوروبي والتزامها بمعايير السيادة التكنولوجية، وقّعت بروكسل اتفاقيات مع الشركات الأميركية المصنعة للرقائق “إي أم دي” وإنفيديا و كوالكوم لتوفير المعالجات.

ويُتوقع أن تكون القدرات الجبارة لتلك المصانع في مجال الحوسبة متاحة للشركات والباحثين والجامعات والمؤسسات الأوروبية الأخرى.

فبو/ره/ب ح