منتخب إيران يغادر إلى تركيا تحضيرا لمونديال 2026 (وسائل إعلام)

غادر المنتخب الإيراني إلى تركيا تحضيرا لتوجهه إلى الولايات المتحدة من أجل خوض مونديال 2026 لكرة القدم، وفق ما أفادت وكالة “تسنيم” الإثنين.

ولا يزال “تيم ملّي” يعتزم المشاركة في النهائيات على الرغم من أن الولايات المتحدة، إحدى الدول الثلاث المضيفة إلى جانب كندا والمكسيك، شنت حربا على إيران عبر موجة هجمات ضخمة إلى جانب حليفتها إسرائيل في 28 شباط/فبراير.

وتوقفت المعارك منذ أسابيع بفضل وقف لإطلاق النار، لكن محادثات السلام فشلت في تحقيق اختراق، كما أن هجمات جديدة بطائرات مسيّرة استهدفت دولا خليجية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب تهديدات تصعيدية أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثارت مخاوف من عودة القتال.

وقالت الوكالة “غادر المنتخب الإيراني لكرة القدم… صباح اليوم إلى أنطاليا، تركيا، لخوض مباراة ودية أخيرة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026”.

وأشارت “تسنيم” إلى أن التشكيلة ضمت 22 لاعبا يلعبون في الدوري المحلي إضافة إلى الطاقم التدريبي.

ومن المتوقع أن ينضم ثمانية لاعبين آخرين يلعبون خارج البلد إلى التشكيلة التي ستقلص إلى 26 بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال المدرب أمير قلعة نويي السبت إن الفريق سيستكمل أيضا إجراءات طلب تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أثناء وجوده في تركيا.

وحجزت إيران بطاقتها إلى كأس العالم في آذار/مارس 2025، لكن الولايات المتحدة شنت منذ ذلك الحين هجومين عسكريين مباغتين على البلاد.

وأصرّ مسؤولون أميركيون على أنهم لا يمانعون مشاركة إيران في النهائيات العالمية، في حين أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المنافسات ستقام كما هو مخطط لها، رافضا اقتراحات إيرانية بنقل مباريات منتخبها إلى المكسيك أو كندا.

وقال ترامب في أواخر نيسان/أبريل أنه يجب السماح لهم “باللعب”.

– تعرضوا “للإهانة” –

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أي مشكلة لن تكون مع اللاعبين الإيرانيين، بل مع “بعض الأشخاص الآخرين (الذين) قد يرغبون في إحضارهم معهم”، ملمحا إلى احتمال وجود صلات لهم بالحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

والشهر الماضي، ألغى مسؤولون في الاتحاد الإيراني رحلة إلى كونغرس فيفا في كندا، قائلين إنهم تعرضوا “للإهانة” من قبل ضباط الهجرة الكنديين.

وكان من بين أفراد الوفد رئيس الاتحاد الإيراني للعبة مهدي تاج، وهو عضو سابق في الحرس الثوري الذي تصنفه كندا أيضا جماعة إرهابية.

ويأمل الإيرانيون خوض مباراتين وديتين في أنطاليا، لكن لم يؤكدوا حتى الآن سوى واحدة ضد غامبيا في 29 الحالي، وفق سام مهدي زاده، الإيراني-الكندي الذي يترأس شركة تتولى تنظيم المباريات الودية للمنتخب.

وقال مهدي تاج لوسائل إعلام محلية الخميس إنه “لم تُصدر أي تأشيرات حتى الآن”، علما أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدى مقطوعة منذ 1980.

وتوقع تاج أن يخضع اللاعبون لإجراء أخذ بصمات الأصابع ضمن مسار طلب التأشيرة، معربا في الوقت نفسه عن رغبته في تفادي تنقل يتجاوز 450 كيلومترا بين أنطاليا وأنقرة لهذا الغرض.

والتقى أمين عام للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، ماتياس غرافستروم، السبت مسؤولي الاتحاد الإيراني في تركيا، واصفا الاجتماع بأنه “ممتاز” و”بنّاء”.

كما وصف تاج اجتماع السبت بأنه “إيجابي وبنّاء” من دون الخوض في التفاصيل.

وعند وصول المنتخب إلى الولايات المتحدة، سيقيم معسكره الرئيسي في توكسون بولاية أريزونا، على أن يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس في 15 حزيران/يونيو، قبل أن يلاقي بلجيكا في المدينة ذاتها ثم مصر في سياتل، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

