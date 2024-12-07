منتدى الدوحة يكرّم صحافيَّين في وكالة فرانس برس

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كُرّم الصحافيان في وكالة فرانس برس كريستينا عاصي وديلان كولينز مع أربعة من أفراد طواقم وسائل إعلام في منتدى الدوحة للحوار السياسي السبت، تقديرا لتضحياتهم في تغطية النزاعات.

وأصيبت عاصي وكولينز خلال تغطية النزاع في جنوب لبنان، وقد تلقيا جوائز تقديرية مع صحافيي قناة الجزيرة وائل الدحدوح وكارمن جوخدار والمصور الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة والصحافية الإذاعية الأفغانية صدف بوبلزاي.

وقالت عاصي “شعرت بأن هناك ضرورة لمواصلة رفع الصوت ومشاركة قصتنا، من أجلي، من أجلنا، من أجل عصام وكل الزملاء الذين استُهدفوا في هذا العام”، في إشارة إلى الصحافي في وكالة رويترز عصام عبدالله الذي قُتل في الضربة التي أصيبت فيها عاصي بجروح خطرة أدت إلى بتر ساقها اليمنى.

ففي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قُتل عبدالله جراء ضربة بقذيفة دبابة في جنوب لبنان أثناء تغطيته مع آخرين بينهم عاصي وكولينز الاشتباكات عند الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وأدت القذيفة التي أطلقتها دبابة إسرائيلية بحسب تحقيق معمق أجرته وكالة فرانس برس، إلى مقتل عبدالله وإصابة ستة صحافيين كانوا موجودين في الموقع، من بينهم عاصي وكولينز وجوخدار.

وقالت عاصي “ما زلت على كرسي نقال وأحتاج إلى عام إضافي لكي أبدأ بالمشي. لكن لا يسعني انتظار حلول ذاك اليوم لأن بهذه الطريقة نستعيد عدالتنا”.

وتابعت “الكفاح يتواصل حتى حلول اليوم الذي يمكنك فيه فعليا الوقوف وحمل الكاميرا والقيام بما تحب، لأنه واجبنا وعملنا”.

وأصيب كولينز في ذاك اليوم بعدما كان أصيب أيضا في أوكرانيا.

وقال كولينز “خسرت أصدقاء عدة في أوكرانيا. خسرت أصدقاء عدة في غزة. خسرت أصدقاء عدة في لبنان. أعتقد للأسف أن ما من زمن أكثر خطورة من زمننا هذا لكي تكون صحافيا”.

وتابع “كنا نراقب… مع هذه الشارة على صدورنا. كان يفترض أن تحمينا، لكنها حولتنا للأسف إلى هدف”.

ومن المقرّر التبرع بأموال الجائزة التي قدّمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمنظمة روري بيك تراست غير الربحية والتي تعنى بدعم الصحافيين المستقلين.

كسب/ود/ب ق