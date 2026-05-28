منح جائزة “القلم الذهبي” لحرية الصحافة للمصورين الصحافيين في غزة

أعلنت الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار أنها ستمنح الاثنين “القلم الذهبي” لحرية الصحافة للمصورين وصحافيي الفيديو من وكالات الأنباء العالمية الثلاث (فرانس برس وأسوشيتد برس ورويترز) العاملين في غزة لتوثيق الحرب معرّضين حياتهم للخطر.

وستمنح الجائزة في مدينة مرسيليا الساحلية في جنوب فرنسا لممثلي الوكالات الإخبارية الثلاث، ومنهم المصور محمد عابد الذي عمل في غزة مع فرانس برس حتى نيسان/أبريل 2024 قبل انضمامه إلى مكتب الوكالة في القاهرة.

وقالت الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار “على مدى أكثر من عامين ونصف، شهد الصحافيون في غزة الموت والدمار والمعاناة الإنسانية بكثافة غير مسبوقة”.

وتنظم الرابطة من الاثنين إلى الأربعاء المؤتمر العالمي السابع والسبعين لوسائل الإعلام الإخبارية، بالشراكة مع “سي إم إيه ميديا” الذراع الإعلامي لشركة الشحن “سي إم إيه-سي جي إم”.

وأضافت الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار “إنهم ضحايا للنزاع بقدر ما هم مؤرخون لحرب اندلعت، ولا تزال مستمرة، من حولهم”. كما تُمنح الجائزة لزملائهم الذين أصيبوا أو قضوا في غزة أثناء توثيق الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في أعقاب هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل أكثر من 220 صحافيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بدء الحرب، من بينهم 70 على الأقل أثناء عملهم، بحسب حصيلة نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود في نهاية عام 2025.

وذكّرت الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار أن إسرائيل تمنع وصول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب، باستثناء بضع عشرات من الصحافيين الذين سمحت لهم بزيارة القطاع من حين لآخر بمرافقة من جيشها.

وقُتل أكثر من 72800 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب، منهم أكثر من 900 منذ وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفق وزارة الصحة في غزة التي تخضع لسلطة حماس وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وأسفرت هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1221 شخصا، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

