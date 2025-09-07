منح جائزة “فيزا دور نيوز” للتصوير الصحافي للإيرلندي إيفور بريكيت عن عمله في السودان

مُنحت جائزة “فيزا دور نيوز”، وهي أكثر مكافأة مرموقة في مهرجان “فيزا بور لإيماج” للتصوير الصحافي، السبت في بربينيان إلى إيفور بريكيت من صحيفة “نيويورك تايمز” عن عمله المرتبط بحرب السودان.

وأبدى المصور الإيرلندي الذي حاز هذه الجائزة عن تقريره عن معركة السيطرة على الخرطوم التي دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بين عامي 2023 و2025، عن “دهشة كبيرة”، مضيفا أن هذه الجائزة “شرف عظيم” له.

وأضاف “بالنسبة إلى هذا العمل عن السودان، كانت المشكلة في معايشة هذه الحرب من قرب. أنا محظوظ لأنني تمكنت من ذلك”.

تُظهر صوره يوميات الحرب الأهلية، بما خلفته من دمار مادي، ومعاناة شعب يحاول النجاة في ظروف بالغة الصعوبة.

مُنحت جائزة “فيزا دور ماغازين” مساء الجمعة للمصور الجنوب إفريقي برنت ستيرتون من وكالة “غيتي إيمجز”، لتقريره عن متنزه فيرونغا الوطني، أقدم وأكبر متنزه في إفريقيا والواقع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. تتواجد فيه جماعات مسلحة عدة، مدعومة تحديدا من رواندا وأوغندا، وبعضها ينهب موارد الكونغو الديمقراطية.

تُظهر صوره فيلا مقطوع الرأس للحصول على عاجه، أو غوريلا مذبوحا في الأدغال، بالإضافة إلى حراس يقومون بدوريات لمكافحة إنتاج الفحم غير القانوني أو اعتقال الصيادين المخالفين.

وصف المصور عمله في المنتزه بأنه “محاولة متواضعة لتكريم هذا المكان الاستثنائي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه”.

