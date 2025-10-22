مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: رأي محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا “مخز”

The Swiss voice in the world since 1935
لاهاي (رويترز) – وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه “مخز”.

وقال دانون “يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة… عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا… وهي منظمة دعمت حماس لسنوات”.

وقالت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا ومقرها لاهاي يوم الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، بما في ذلك الأونروا.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

