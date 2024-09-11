منسوب نهر هانوي الأعلى منذ 20 عاما وأكثر من 180 قتيلا في جنوب شرق آسيا بسبب الإعصار ياغي

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كان السكان يتنقلون الاربعاء في هانوي وسط مياه يصل مستواها إلى صدورهم بعدما بلغ النهر الأحمر أعلى مستوى منذ 20 عاما بسبب الإعصار ياغي الذي خلف أكثر من 180 قتيلا في فيتنام والدول المجاورة.

وضربت العاصفة الاستوائية شمال فيتنام يومي السبت والأحد، وتجاوزت سرعة الرياح 150 كيلومترا في الساعة. كما تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات مدمرة في لاوس وتايلاند وبورما.

في هانوي أدى ارتفاع منسوب النهر الأحمر إلى إجلاء مئات الأشخاص. وأشار ماي فان خييم مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن منسوب النهر وصل إلى أعلى مستوياته منذ العام 2004.

وقالت نغويين تران فان التي تعيش قرب ضفاف نهر هانوي منذ 15 عاما، “لم أكن أعتقد أنّ المياه سترتفع بهذه السرعة… إنّه أسوأ فيضان شهدته في حياتي”.

وأضافت الموظفة البالغة 41 عاما والتي تمكّنت من نقل أثاث بيتها إلى الطابق العلوي “لو ارتفعت المياه أكثر قليلا، لكان من الصعب جدا علينا المغادرة”.

وفي مقاطعة لاو كاي الجبلية، جرف انهيار قرية لانغ نو بأكملها ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وفقدان 65 آخرين، وفقا لوسائل الإعلام الفيتنامية.

وبثت الأخيرة صورا صادمة للسيول الموحلة تظهر أيضا قرويين يرفعون موتاهم بعضُهم لف بقماش والبعض الآخر وضع في نعوش يدوية الصنع بينما واصلت الشرطة البحث عن ضحايا وسط الوحول.

ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية، فإن آخر حصيلة تفيد عن سقوط 179 قتيلا و145 مفقودا في فيتنام التي تعرضت لأسوأ عاصفة منذ 30 عاما.

وعلى مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات من وسط هانوي، كان السكان يتنقلون وسط المياه التي وصلت إلى مستوى الصدر، بينما بنى آخرون قوارب للتنقل.

ولا تزال 16 مقاطعة ومدينة تواجه خطر انزلاقات التربة والفيضانات الأربعاء، رغم أن الكثير من وسائل الإعلام الحكومية أفادت بأنّ المياه بدأت الانحسار في بعض المناطق الجبلية وأنه يتوقع أن تنخفض هذه الليلة في العاصمة.

وتعهدت السفارة الأميركية في هانوي تقديم مليون دولار كمساعدة إنسانية فورية.

– آثار اقليمية –

في شمال تايلاند، تتواصل عمليات الإغاثة لمساعدة 9 آلاف أسرة محاصرة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وفقا لرئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا.

ولقي شخصان حتفهما في انزلاق تربة في مقاطعة شيانغ ماي (شمال)، كما قُتل شخصان آخران في ظروف غير محددة في مقاطعة شيانغ راي (شمال).

وفي لاوس المجاورة، أفادت وسيلة إعلام حكومية بأن شخصا واحدا على الأقل قُتل في الفيضانات.

وغمرت المياه منازل ومتاجر في لوانغ برابانغ المدرجة في قائمة التراث العالمي.

وفي مقاطعة لوانغ نامثا المجاورة، أجلي 300 شخص من 17 قرية مختلفة. وقال سيفيلاي بانكايو نائب رئيس المنطقة لوكالة فرانس برس “أعتقد أن الأمر سيحتاج إلى يومين آخرين قبل أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم”.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه “قلق للغاية” على سكان شمال لاوس حيث تحدثت الإذاعة الوطنية عن وقوع أضرار جسيمة.

في بورما، تسببت الأمطار في حدوث فيضانات كبيرة في مدينة تاتشيليك (شرق) الحدودية مع تايلاند، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات الهاتفية، حسبما أفادت الصحافة المحلية وشهود.

وقال المجلس العسكري البورمي في بيان إن العاصمة نايبيداو شهدت ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات خطرة، دون تقديم تفاصيل عن ضحايا أو أضرار.

وقال أحد عناصر الإنقاذ كياو ثو يا لوكالة فرانس برس إن الفيضانات في تاكتون قرب نايبيداو “خطيرة جدا” وجرفت المياه اشخاصا.

وقبل وصوله إلى فيتنام، عبر الإعصار ياغي في جنوب الصين والفيليبين حيث أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وبحسب دراسة نُشرت في تموز/يوليو، فإنّ الأعاصير تتشكل في مناطق قريبة من الساحل وتزيد حدتها بسرعة أكبر كما تبقى على الأرض لفترة أطول بسبب تغيّر المناخ.

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