منشور للرئيس الكوري الجنوبي بشأن المحرقة يثير غضب إسرائيل

reuters_tickers

2دقائق

سول 13 أبريل نيسان (رويترز) – أثار رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج خلافا دبلوماسيا مع إسرائيل وانتقادات داخلية بعد أن شبه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالمحرقة النازية “الهولوكوست” في منشور على منصة إكس.

وبدأ الجدل يوم الجمعة بعد أن قال لي إن “عمليات القتل وسط الحرب” التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي “لا تختلف عن المذبحة التي تعرض لها اليهود” على يد النازيين في الحرب العالمية الثانية، وأعاد نشر مقطع فيديو مع تعليق مفاده أن المحتوى يظهر تعذيب جنود إسرائيليين لفلسطيني وإلقائه من سطح مبنى.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على إكس يوم السبت إن لي “لسبب غريب، اختار النبش في قصة تعود إلى عام 2024”. وأوضحت أن الواقعة حدثت خلال عملية للجيش الإسرائيلي ضد من وصفتهم “إرهابيين” وتم التحقيق فيها بشكل شامل.

واتهمت الوزارة لي، الذي قال إنه بحاجة إلى التحقق من صحة اللقطات “بالتقليل من شأن المذبحة التي تعرض لها اليهود، وذلك قبيل إحياء ذكرى المحرقة في إسرائيل”، قائلة إن تصريحاته “غير مقبولة وتستحق إدانة شديدة”.

وتحيي إسرائيل اليوم الاثنين ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي على أيدي النازيين في المحرقة.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)