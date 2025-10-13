منصور بن زايد يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ حول غزة

وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الإثنين إلى مصر، ليترأس وفد الإمارات المشارك في قمة شرم الشيخ حول غزة، نيابة عن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويضم الوفد نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزير الدولة خليفة بن شاهين المرر، وسفير الإمارات لدى مصر حمد عبيد الزعابي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

