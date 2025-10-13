The Swiss voice in the world since 1935
منصور بن زايد يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ حول غزة

afp_tickers
وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الإثنين إلى مصر، ليترأس وفد الإمارات المشارك في قمة شرم الشيخ حول غزة، نيابة عن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويضم الوفد نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزير الدولة خليفة بن شاهين المرر، وسفير الإمارات لدى مصر حمد عبيد الزعابي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

