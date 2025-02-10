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منطاد الإمارات يطلق النسخة الأولى من “مهرجان الإمارات أمريكا للمناطيد” في تموز/يوليو

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أعلن فريق منطاد الإمارات أنه سيطلق في الرابع من تموز/يوليو القادم النسخة الأولى من “مهرجان الإمارات أميركا للمناطيد” في ولاية بنسلفانيا بمشاركة أميركية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الإثنين.

وأعرب رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري عن “اعتزازه بإطلاق هذا المهرجان الذي يقدم تعريفا بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة الثقافية و السياحية و الاقتصادية في مختلف الولايات الأميركية”، موضحا أن “المهرجان ستكون له عدة نسخ تنطلق إلى جانب دولة الإمارات وأميركا لما له من أهداف سامية في التعريف بالهوية العربية والترابط بين الشعوب المتطلع للسلام”.

وأكد المنصوري خلال لقائه  فريق منطاد أميركا في ولاية فيلادلفيا الأميركية “جاهزية منطاد الإمارات لإطلاق المهرجان الأول من نوعه الذي يربط الشرق بالغرب من خلال الإمارات”.

هت/رض

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