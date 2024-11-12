منظمات إغاثة: إسرائيل لم تنفذ مطالب أمريكا لتخفيف كارثة غزة

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جنيف 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قالت منظمات إغاثة دولية إن إسرائيل لم تنفذ سلسلة من المطالب الأمريكية التي تستهدف تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة مع انتهاء المهلة اليوم الثلاثاء.

وقالت الولايات المتحدة في رسالة وجهتها لحليفتها في 13 أكتوبر تشرين الأول إن على إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين وضع المساعدات في غضون 30 يوما، وإنها قد تواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية إذا لم تفعل ذلك.

وقالت مجموعة من ثماني منظمات إغاثة، من بينها أوكسفام وهيئة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي للاجئين، في تقرير مؤلف من 19 صفحة “لم تلب إسرائيل المعايير الأمريكية التي تشير إلى دعم الاستجابة الإنسانية فحسب، بل اتخذت في الوقت نفسه إجراءات فاقمت الوضع بشدة على الأرض، لا سيما في شمال غزة”.

وتتوغل القوات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر في عمق شمال غزة، وتحاصر مستشفيات وملاجئ وبذلك تطلق موجات جديدة من النزوح في عملية تقول إسرائيل إنها تستهدف منع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة تجميع صفوفهم هناك.

وأصدر خبراء في الأمن الغذائي العالمي يوم الجمعة الماضي تحذيرا نادرا عن مجاعة وشيكة في أنحاء من شمال غزة ما لم تُتخذ إجراءات على الفور لتخفيف حدة الأوضاع.

وقالت لويز ووتريدج، كبيرة مسؤولي الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في غزة، خلال إفادة صحفية في جنيف إن عدد شاحنات المساعدات إلى القطاع تراجع بشدة في أكتوبر تشرين الأول، ولم يُسمح بدخول الغذاء إلى شمال غزة على مدى شهر كامل.

وأضافت “الناس هنا بحاجة إلى كل شيء. إنهم بحاجة إلى المزيد (من المساعدات). هذا ليس كافيا”.

وعندما سئلت عما تتوقع أن تفعله واشنطن بشأن الموعد النهائي، قالت “أي شيء يحدث الآن صار بالفعل متأخرا جدا. قُتل‭‭‭‬‬‬ الآلاف والآلاف من الناس دون سبب. قُتلوا بسبب نقص المساعدات واستمرار إلقاء القنابل عليهم ولأننا لم نتمكن حتى من انتشالهم من تحت الأنقاض”.

وقالت إسرائيل أمس الاثنين إنها استجابت لمعظم المطالب الأمريكية. وقال مسؤول إسرائيلي للصحفيين إن بعض الأمور ما زالت قيد المناقشة وتتعلق بقضايا تخص السلامة.

واتُخذت تدابير أخرى، منها فتح معبر جديد إلى غزة. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن مئات من طرود الغذاء والمياه أُرسلت إلى مناطق في شمال غزة في عملية منسقة.

ولم تعلق واشنطن بعد على مدى تلبية شروطها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إن إسرائيل اتخذت بعض التدابير لتعزيز وصول المساعدات إلى غزة لكنها لم تقم حتى الآن بتحسين الوضع الإنساني بقدر كبير.