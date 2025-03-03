منظمات الإغاثة تحذر: مخزونات مساعدات غزة محدودة بعد أن خفضت إسرائيل التدفقات

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من أوليفيا لو بويديفين وإيما فارج

جنيف (رويترز) – قالت وكالات إغاثة يوم الاثنين إن مخزونات الغذاء والدواء والمأوى في غزة محدودة وإن المساعدات الموجهة للفلسطينيين، الذين هم في أمس الحاجة إليها، ربما تفسد بعد تعليق إسرائيل تسليمها إلى القطاع.

ومنعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة يوم الأحد مع تصاعد المواجهة بشأن الهدنة التي أوقفت القتال خلال الأسابيع الستة الماضية.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة في غزة لرويترز “الكثير مما وصل خلال الأسابيع القليلة الماضية تم توزيعه بالفعل… والآن بدأنا نشهد بالفعل زيادات في الأسعار”.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن تعليق المساعدات سيضيف ضغوطا كبيرة على مليوني فلسطيني في القطاع ما زالوا يعانون من نقص في السلع الأساسية بعد 16 شهرا من الحرب. واتهمت إسرائيل في السابق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقة المساعدات، وهو ما نفته الحركة.

وقالت كارولين سيجوين منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة لرويترز “أي تحديات أخرى أمام وصول الغذاء والمياه النظيفة ربما يكون لها عواقب مدمرة. إن ارتفاع أسعار الغذاء والسلع يثير إحساسا بالخوف وعدم اليقين”.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن هناك ما يكفي من الغذاء في الأسواق لمدة أسبوعين على الأقل، وحث سكان غزة على عدم الذعر.