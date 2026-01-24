منظمات بيئية تطالب بوقف مشروع سياحي لصهر ترامب على جزيرة ألبانية

طالبت نحو أربعين منظمة معنية بحماية البيئة بتعليق مشروع مجمع سياحي فاخر على جزيرة ألبانية غير مأهولة، يرتبط بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذّرة من تهديدات للتنوع البيولوجي، بحسب بيان اطّلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.

يعتزم كوشنر تحويل جزيرة سازان الواقعة في جنوب غرب ألبانيا، والتي ضمت في السابق قاعدة عسكرية شيوعية سرية، إلى وجهة سياحية فاخرة، في مشروع تُقدَّر كلفته بنحو 1,4 مليار يورو (1,6 مليار دولار).

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ووزير البيئة سفيان ياوباي، أعربت 41 منظمة بيئية من 28 دولة عن قلقها حيال المشروع المزمع على الجزيرة المحاطة بحديقة وطنية بحرية.

ووفق البيان، يشمل المشروع أعمال تطوير على مساحة 45 هكتارا، ما ينطوي على مخاطر جسيمة على التنوع البيولوجي والبيئات الطبيعية الحساسة في المنطقة.

وأضاف أن الجزيرة ومياهها “توفر بيئات طبيعية أساسية لبعض أكثر الأنواع البحرية المهددة في العالم، من بينها فقمة الراهب المتوسطية”، المصنّفة نوعا مهددا بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مشيرا إلى أن المنطقة تؤوي أيضا 36 نوعا بحريا آخر مهددة عالميا.

ودعا الموقّعون إلى “تعليق فوري لأي قرارات تدفع بالمشروع قدما”، إضافة إلى ضمّ المناطق البرية في الجزيرة إلى المنتزه الوطني البحري المحيط بها.

وتعد منطقة فلورا (جنوب غرب)، حيث تقع الجزيرة، من أبرز المستفيدين من الطفرة السياحية في ألبانيا، إذ اجتذبت المباني السكنية والمجمعات الفندقية ملايين السياح، ما أدى إلى ضغط متزايد على سواحلها.

زارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي، هذا الأسبوع عددا من المواقع في المنطقة برفقة نحو ستين مهندسا معماريا دوليا، والتقت إيدي راما. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهدف كان مناقشة إعادة إطلاق مشاريع استثمارية تعتبرها تيرانا استراتيجية.

ولعائلة ترامب سجل طويل في إطلاق مشاريع فاخرة حول العالم. وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، انسحبت شركة استثمار مرتبطة بكوشنر من مشروع مثير للجدل لبناء فندق على أنقاض مقر القيادة السابق للجيش اليوغوسلافي في بلغراد، الذي قصفه حلف شمال الأطلسي عام 1999.

