منظمات بيئية تُندد بمشاركة مناصرين للوقود الأحفوري في مؤتمر المناخ

حذّرت منظمات تُعنى بالبيئة من أن حضور عدد من المرتبطين بشكل أو بآخر بقطاع الوقود الأحفوري في مؤتمر المناخ (كوب30) من شأنه أن يُؤثّر سلبا على مقرراته.

وأحصى تجمع “اطردوا الملوّثين الكبار” (كيك بيغ بوليوترز آوت) حصول أكثر من 1600 شخص لهم صلات مع قطاعات النفط والغاز والفحم على تصاريح للمشاركة في المؤتمر المقام في بيليم في البرازيل، أي بنسبة مشارك واحد إلى 25.

ومن ضمن المشاركين الذين أحصاهم التجمع، ممثلون عن شركات النفط الكبرى “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”شل” و”توتال إنرجيز” إضافة إلى مؤسسات نفطية عامة من الخليج وإفريقيا والبرازيل والصين.

ويضم الإحصاء أيضا شخصيات على ارتباط بشركات مثل “فولكسفاغن” وشركة النقل البحري الدنماركية العملاقة “ميرسك”.

ويرى التجمع أن حضور هؤلاء الأشخاص هدفه الضغط لمصلحة قطاع الوقود الأحفوري، وأنه لا يمكن “حل المشكلة من خلال منح الصلاحيات لمن هم سبب المشكلة”.

لته/خلص/كام

