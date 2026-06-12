The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

منظمات مدنية فلسطينية وإسرائيلية تدعو مجموعة السبع لدعم حل الدولتين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

حضّت منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية مجموعة السبع على دعم حل الدولتين، قائلة إن “نافذة الفرصة” تغلق، وذلك خلال اجتماع استضافته باريس الجمعة.

وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وهي واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، بشدة إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتعمل على الأرض لتقويض حل الدولتين.

وجاء اجتماع باريس قبل قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان-لي-بان الفرنسية الأسبوع المقبل، وحضرته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بالإضافة إلى وزراء من البرازيل وكندا والإمارات وتركيا.

ودعا ممثلو منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية قادة مجموعة السبع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وقالوا في بيان “لا يزال الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء عالقين في الخوف وانعدام الأمن والصدمات النفسية”.

أضافوا “لا تزال نافذة الحل مفتوحة؛ لكنها تضيق. هذه اللحظة تتطلب دبلوماسية عاجلة متجذرة في شراكة مع المجتمع المدني”. 

اقترحت المنظمات خطة عمل من ثماني نقاط، تدعو خصوصا إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وإحراز تقدم في حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجددا دعم حل الدولتين، قائلا “قد يكون هذا العام حاسما”.

في خروج عن السياسة الخارجية الغربية التي استمرت لعقود، اعترفت فرنسا وبريطانيا وكندا والعديد من الدول الأخرى العام الماضي بدولة فلسطين.

وأدى هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى اندلاع الحرب في غزة، حيث أدى وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/أكتوبر إلى تراجع منسوب العنف.

لكن إسرائيل تواصل عمليات القصف، وتتبادل مع حركة حماس الاتهامات شبه اليومية بانتهاك وقف إطلاق النار، فيما تعثر التقدم نحو إنهاء الحرب بشكل دائم وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.

من جهتها، تبدو السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ضعيفة للغاية، في ظلّ اتهامات بالفساد المزمن وانعدام الشرعية الديموقراطية. 

ويترأس عباس (90 عاما) حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير منذ أكثر من عقدين.

وتعهد في القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في الرابع من آذار/مارس بـ”إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة”.

كل/ح س/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية