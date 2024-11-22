منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل

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من ستيفاني فان دين بيرج

لاهاي (رويترز) – طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية يوم الجمعة إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.

وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، مركز الحق ومؤسسة الميزان، و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو “صوت يهودي مختلف” اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.

وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.

وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

واستشهد المدعون “بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية.

وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة “لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان”. وأضاف أن 80 من أقاربه قُتلوا من بينهم الكثير من الأطفال.

وقال “لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة”، مضيفا أنه كمواطن هولندي تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى تهدد أمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.

كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.

وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.

وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.

وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة “هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة… ولا تساعد المستوطنات على البقاء” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأمرت محكمة هولندية في فبراير شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في هذا القرار.

وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا يوم الجمعة إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر كانون الأول.

وقالت هولندا يوم الخميس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.