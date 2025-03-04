منظمة: إنقاذ مهاجرين عالقين على منصة غاز قبالة سواحل تونس

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روما (رويترز) – قالت منظمة سي ووتش الخيرية يوم الثلاثاء إن سفينة انتشلت أكثر من 30 مهاجرا بينهم طفلان ظلوا عالقين لمدة أربعة أيام على منصة غاز قبالة سواحل تونس في البحر المتوسط.

وأضافت المنظمة في بيان “غادرت السفينة أورورا التابعة لمنظمة سي ووتش جزيرة لامبيدوزا (الإيطالية) هذا الصباح لإنقاذهم. والآن أصبحوا في أمان بمساعدة طاقمنا”.

ورصدت طائرة استطلاع تابعة للمنظمة المهاجرين على منصة ميسكار يوم السبت، وكان هناك قارب مطاطي فارغ يطفو بالقرب منها.

وأضافت المنظمة أن المهاجرين تركوا “معرضين للبرد وبدون رعاية لمدة أربعة أيام بعد أن غرق القارب الذي كانوا يستخدمونه للهروب من ليبيا”.

وقالت ألارم فون، وهي جماعة تقدم المساعدة للمهاجرين عبر البحر، على إكس يوم الاثنين إنها تحدثت إلى المهاجرين يوم الأحد وأُبلغت بوفاة أحدهم ومعاناة آخرين من المرض.

وفي إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقعت حكومات أوروبية اتفاقيات مع تونس وليبيا تعترضان بموجبها حركة المهاجرين عبر البحر وإعادتهم، وذلك على الرغم من انتقادات جماعات حقوق الإنسان.