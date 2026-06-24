منظمة: سفن تبدأ عبور مضيق هرمز بموجب خطة للأمم المتحدة

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لندن 24 يونيو حزيران (رويترز) – قال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء إن سفنا بدأت عبور مضيق هرمز في إطار خطة جديدة لمغادرة السفن أطلقتها المنظمة.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن الخطة، التي استغرق إقرارها عدة أشهر، ستتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل في الخليج بسبب حرب إيران وعلى متنها نحو 11 ألف بحار.

وقال المتحدث اليوم “بدأت السفن بالفعل في العبور بموجب الخطة”، وأحجم عن تقديم أي تفاصيل عن السفن التي عبرت المضيق.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التابعة لمجموعة بورصات لندن اليوم أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع السائبة الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الشحن أن ثلاث ناقلات نفط عالقة تحمل إجمالا خمسة ملايين برميل من النفط الخام غادرت المضيق، اثنتان منها متجهتان إلى آسيا. ولم يتضح ما إذا كانت هذه السفن قد غادرت المضيق بموجب خطة المنظمة البحرية الدولية.

* مساران مؤقتان لمغادرة المضيق

تشير بيانات مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك، استنادا إلى تحليل رويترز لتحركات السفن، إلى أن ما لا يقل عن 35 سفينة تجارية أخرى، معظمها سفن لنقل البضائع السائبة الجافة وسفن شحن وحاويات بالإضافة إلى خمس ناقلات نفط وقاطرات، تستعد للإبحار عبر المضيق.

وستتمكن السفن بموجب الخطة من استخدام مسارين للإبحار، وهما شمالي يمر من خلال المياه الإيرانية وجنوبي “عبر المياه الخاضعة للتنسيق بين سلطنة عمان والولايات المتحدة”.

وقالت المنظمة في مذكرة عن الخطة صدرت اليوم “على السفن ترقب التعليمات قبل المضي قدما”.

وأضافت “ازدحام منطقة الانتظار لن يؤدي إلا للجوء إلى تعليق إرسال مزيد من الإخطارات، حفاظا على سلامة الملاحة”.

وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أن تنفيذ الخطة صار ممكنا بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

* زيادة في شحنات الطاقة

أظهر تحليل لشركة كبلر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ متوسط عدد السفن العابرة أكثر من 25 سفينة يوميا، مقارنة مع ما بين 10 و11 سفينة يوميا قبل ذلك. إلا أن هذا العدد لا يزال ضئيلا مقارنة مع متوسط عبور 125 سفينة يوميا قبل اندلاع الصراع في 28 فبراير شباط.

وفعّلت المزيد من السفن أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتتبع حركة السفن، لكن بعضها ربما لا يُرصد لأسباب منها تعرض إشارات نظام التعرف الآلي للتشويش وكذلك إخفاء سفن لتحركاتها عبر المضيق.

وتشير تقديرات من المنظمة البحرية الدولية وبيانات السوق إلى أن ما بين 500 و600 سفينة، من بينها نحو 100 ناقلة، عالقة في الخليج. وأطلق الجيش الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية مهمة لمساعدة السفن على الخروج من المضيق.

ولم تدعم الخطة الناقلات التي كانت تتطلع لدخول الخليج من أجل تحميل شحنات نفط من المنتجين الخليجيين.

وذكرت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية في مذكرة اليوم الأربعاء أن “وضع المنظمة البحرية الدولية للخطة جاء نتيجة للتدهور المستمر في سلامة الملاحة داخل المضيق والمخاوف المتزايدة من احتمالات حدوث تصادم”.

وأضافت “يظل مالكو السفن وقباطنتها مطالبين بإجراء تقييمات مستقلة لمخاطر الرحلة قبل المشاركة. وربما يتم تعليق حركة السفن في أي وقت لأغراض السلامة والأمن أو لتفادي حدوث تضارب في العمليات البحرية”.

(إعداد دعاء محمد وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)