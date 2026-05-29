منظمة: سقوط 11 طفلا بين قتيل وجريح ​​كل 24 ساعة في لبنان الأسبوع الماضي

reuters_tickers

2دقائق

جنيف 29 مايو أيار (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصعيد إسرائيل لغاراتها في أنحاء البلاد رغم وجود وقف معلن لإطلاق النار.

وشنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على بلدات وقرى في جنوب لبنان مساء الأربعاء وصباح الخميس، بعد أن أعلنت مساحة جديدة من البلاد “منطقة قتال”.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية أمس الخميس مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل وقف لإطلاق النار لم يفلح في إنهاء القتال بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

وقالت اليونيسف إن 77 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية.

ووفقا للمنظمة فقد قُتل 55 طفلا وأُصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل نيسان.

ووصف المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس الحصيلة بأنها “مروعة”.

وكان من المأمول أن يوقف وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن في 16 أبريل نيسان الحرب الدائرة منذ الثاني من مارس آذار بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

(تغطية صحفية أوليفيا لو بواديفان – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )