منظمة: مالطا تمنع الوصول لسفينة مساعدات كانت ستتجه إلى غزة

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فاليتا (رويترز) – اتهم تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة دولية غير حكومية، مالطا يوم الأحد بعرقلة الوصول إلى سفينة المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة إلى غزة والتي تقول المنظمة إنها تعرضت لقصف من طائرتين مسيرتين قبل يومين.

ونفت مالطا هذا الاتهام قائلة إن الطاقم رفض المساعدة.

وحمل تحالف أسطول الحرية إسرائيل مسؤولية الهجوم. وتفرض إسرائيل حصارا على غزة خلال الحرب التي تشنها في القطاع على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ولم ترد إسرائيل على طلبات التعليق.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن السفينة (كونشنس)، أو الضمير، التي يديرها تحالف أسطول الحرية تعرضت لأضرار في القسم الأمامي أدت لفقدان الطاقة عندما هوجمت خارج مياه مالطا الإقليمية في جنوب البحر المتوسط.

وكانت السفينة تنتظر قدوم نحو 30 من نشطاء السلام من مختلف أنحاء العالم للصعود إليها قبل محاولة الإبحار إلى غزة لتسليم مواد غذائية وأدوية.

وقالت المنظمة إن الجيش المالطي اعترض طريق متطوعين من 13 دولة حاولوا الوصول إلى السفينة يومي الجمعة والسبت، وأجبرهم على العودة إلى مالطا تحت التهديد باعتقالهم.

وأضافت في بيان “سفينة المساعدات الإنسانية كونشنس عالقة في المياه الدولية منذ تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين في الصباح الباكر من يوم الثاني من مايو”.

وذكرت أن السلطات في مالطا منعت السفينة أيضا من الرسو في الميناء لإصلاح الأضرار وتقديم المساعدة لأربعة أشخاص كانوا على متنها، والذين قيل إنهم أصيبوا بجروح وحروق جراء هجوم الطائرتين المسيرتين. وكانت هذه أول إشارة إلى إصابات.

وقال رئيس الوزراء روبرت أبيلا إن مالطا تواصل تقديم المساعدة للسفينة، لكن يتعين على البلاد الحفاظ على أمنها. وأضاف أن ربان السفينة لا يزال يرفض السماح لشرطة مالطا بالصعود على متنها.

وأضاف أبيلا أنه بمجرد التأكد من أن حمولة السفينة إنسانية بحتة، ستسهل مالطا إجراء الإصلاحات حتى تتمكن من مواصلة رحلتها إلى قطاع غزة.

وكان لمالطا دائما سياسة واضحة في دعم القضايا الفلسطينية، واستقبلت الشهر الماضي عددا من أطفال غزة المصابين لتلقي العلاج.

وفي عام 2010، أوقفت القوات الإسرائيلية سفينة تابعة للتحالف كانت في مهمة مماثلة إلى قطاع غزة واعتلاها جنود من الجيش الإسرائيلي في عملية تسببت في مقتل تسعة نشطاء.

كما أوقفت القوات الإسرائيلية سفنا أخرى مماثلة وصعدت على متنها، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بيانا عن الواقعة قبالة سواحل مالطا، متهمة إسرائيل “بالقرصنة” و”إرهاب الدولة”.

وأعلنت الحكومة في مالطا يوم الجمعة أن السفينة وطاقمها تلقوا المساعدة في الساعات الأولى من الصباح، عندما جرى الإبلاغ عن الواقعة، وساعدت سفينة قطر قريبة في إخماد الحرائق.