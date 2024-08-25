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منظمة: مقتل 13 بعد غرق قارب قبالة سواحل اليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الأحد إن 13 شخصا لقوا حتفهم وإن 14 لا يزالون مفقودين بعد غرق قارب قبالة سواحل اليمن يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت المنظمة “هذه الكارثة تذكير قاس بالحاجة العاجلة لمنع حدوث هذه الكوارث وضمان وجود حماية أفضل لمن يبحثون عن الأمان”.

وقالت المنظمة إن قارب المهاجرين، الذي كان يقل 25 إثيوبيا ويمنيين اثنين، كان يبحر قبالة سواحل محافظة تعز في جنوب غرب اليمن.

وتم انتشال جثث القتلى، وهم 11 رجلا وامرأتان، عند شواطئ مضيق باب المندب، وهو أحد أهم المسارات البحرية لشحن السلع الأولية في العالم.

وذكر التقرير أن عمليات البحث مستمرة على أمل العثور على المفقودين ومن بينهم الربان اليمني ومساعده، مضيفا أنه لم يتضح بعد سبب غرق القارب.

وفي يوليو تموز، انقلب قارب يحمل 45 لاجئا على الأقل قبالة سواحل تعز اليمنية، ولم ينج سوى أربعة أشخاص.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة، التي تُحصي المهاجرين الذين يلقون حتفهم أو يُفقدون في مسارات الهجرة، 2082 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على الطريق الممتد من شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي إلى دول الخليج منذ عام 2014.

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