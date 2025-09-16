منظمة: مقتل 50 على الأقل بعد اشتعال قارب يقل 75 لاجئا سودانيا قبالة ليبيا

1دقيقة

طرابلس (رويترز) – قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الثلاثاء إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في قارب يقل 75 لاجئا سودانيا قبالة سواحل ليبيا يوم الأحد.

وذكرت المنظمة أنها قدمت الدعم الطبي لأربعة وعشرين شخصا نجوا من الحادث.

وأصبحت ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر الأبيض منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 خلال انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، كان يقيم في ليبيا حوالي 867055 مهاجرا من 44 جنسية حتى فبراير شباط 2025.

(تغطية صحفية أحمد العمامي ومنة علاء الدين – إعداد أميرة زهران ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)