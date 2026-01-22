منظمة: نصف أطفال السودان غير ملتحقين بالتعليم بسبب الحرب الأهلية

3دقائق

من أوليفيا لو بوادفان

جنيف 22 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت منظمة (هيئة إنفاد الطفولة) في تقرير لها اليوم الخميس إن حوالي نصف الأطفال في سن الدراسة في السودان، أي أكثر من ثمانية ملايين طفل، خرجوا من منظومة التعليم بسبب الحرب الأهلية في البلاد، في واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم.

وقالت إنجر أشينج الرئيسة التنفيذية لمنظمة (هيئة إنفاد الطفولة الدولية)، وهي واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية العاملة في البلاد، للصحفيين في إحاطة إعلامية عبر الفيديو من ستوكهولم “في الوقت الحالي يخذل المجتمع الدولي أطفال السودان”.

وذكر التقرير أن أكثر من ثمانية ملايين طفل سوداني فاتهم حوالي 500 يوم من التعليم منذ بدء الحرب الأهلية في أبريل نيسان 2023.

وقالت أشينج “هذا أكثر مما تخلّف عنه أي طفل خلال جائحة كوفيد-19″، مضيفة أن عددا من المدارس أغلق أو تضرر خلال النزاع، بينما استخدمت مدارس أخرى ملاجئ للأسر النازحة.

وقال سكان إن الهجمات بالطائرات المسيرة زادت خلال الأيام القليلة الماضية على وحول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط السودان، مما تسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين في واقعتين على الأقل.

ودعت منظمات الإغاثة إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى مدينة الفاشر في دارفور، التي استولت عليها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في أكتوبر تشرين الأول، وكذلك إلى كادقلي، وهي مدينة أخرى محاصرة في جنوب السودان. وتواجه كلتا المدينتين مجاعة.

وتشير تقديرات إلى فرار أكثر من 100 ألف شخص من مدينة الفاشر منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها بعد حصار دام 18 شهرا.

وذكر تقرير هيئة إنقاذ الطفولة أن ثلاثة بالمئة فقط من المدارس في شمال دارفور لا تزال تفتح أبوابها مع استمرار الحرب ، وتأثرت أيضا مناطق في غرب كردفان وجنوب دارفور وغرب دارفور بشكل كبير.

وأضاف التقرير أن بعض المعلمين تركوا وظائفهم بعد عدم حصولهم على رواتبهم على مدى أشهر.

وأوضحت المنظمة “دون تمويل فوري لدفع أجور المعلمين وتدريبهم واستعادة أماكن التعليم وتوفير المستلزمات التعليمية الأساسية، فإن نظام التعليم يواجه خطر الانهيار التام”.

وقالت أشينج بعد زيارتها هذا الشهر لمدارس في بورتسودان وولاية نهر النيل والخرطوم إن التعليم هو شريان الحياة لحماية الأطفال من الاستغلال والتجنيد في الجماعات المسلحة.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )