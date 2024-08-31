منظمة : مقتل 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة

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واشنطن (رويترز) – قالت منظمة أنيرا للإغاثة الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة إن ضربة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات تحمل الغذاء والوقود إلى مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين يوم الخميس بينما زعمت إسرائيل أنهم “مهاجمون مسلحون” وهو ما نفته المنظمة.

وقالت منظمة أنيرا في بيان يوم الجمعة إن الفلسطينيين الأربعة كانوا في السيارة الأولى لقافلة مساعدات متجهة إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت منظمة أنيرا إنه بعد وقت قصير من مغادرة القافلة معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل إلى غزة “استولى أربعة فلسطينيين من المنطقة على السيارة التي تقود القافلة، مشيرين إلى مخاوفهم من أن الطريق غير آمن ومعرض لخطر النهب”.

وأضافت المنظمة “تزعم السلطات الإسرائيلية أن السيارة التي تقود القافلة كانت تحمل أسلحة عديدة. وتشير كل التقارير الأولية من أولئك الذين كانوا في مكان الحادث إلى عدم وجود أسلحة”.

وكانت الخطة التي تم الاتفاق عليها مع السلطات الإسرائيلية تقضي بوجود حراس أمن غير مسلحين في القافلة. وذكرت أنيرا أنه لم يتم التحقق من هويات الأربعة أو التنسيق معهم من قبل السلطات الإسرائيلية، لكن القافلة لم تعتبرهم تهديدا.

وقالت المنظمة إنه لم يكن هناك أي تحذير أو اتصال قبل الغارة الجوية الإسرائيلية. ولم يصب أي من موظفي المنظمة. وأضافت أنه بعد مقتل الأربعة، قام بقية أفراد القافلة بتسليم المساعدات.

وفي بيان نقلته وسائل إعلام متعددة، قال الجيش الإسرائيلي “سيطر عدد من المهاجمين المسلحين على السيارة في مقدمة الموكب… وبدأوا في قيادتها”.

وأضاف البيان “بعد السيطرة والتأكد من إمكانية توجيه ضربة دقيقة للسيارة التي استخدمها المهاجمون المسلحون، تم تنفيذ ضربة”.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى الجيش الإسرائيلي أو السفارة الإسرائيلية في واشنطن للحصول على المزيد من التعليقات.

وسبق أن تعرضت منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية للقصف خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. ففي أبريل نيسان، استهدفت ثلاث غارات إسرائيلية قافلة من سيارات الإغاثة، مما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي إن إحدى مركباته أصيبت بعشر رصاصات بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

اندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين رهائن، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أسفر الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع الذي تحكمه حماس عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. كما نزح ما يقرب من كامل سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ويعاني القطاع من أزمة جوع. وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وتنفي تلك الاتهامات.